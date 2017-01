"Tu si que Vales", gran finale con gli artisti più spettacolari

Sono stati oltre 36 milioni i telespettarori che hanno potuto godere del talento di questa terza edizione dello show. Nella finalissima gli artisti in gara giocheranno tutte le loro carte per aggiudicarsi il podio del talento e il montepremi di 100mila euro in gettoni d'oro. A decretare il vincitore è il pubblico sovrano che da casa può votare tramite SMS al numero 4770002, da Twitter @tusiquevales_it, dal sito www.wittytv.it e dall'app Mediaset.