"Tu si que vales", finale per sedici artisti

08:33 - Sabato 29 novembre in prima serata e in diretta su Canale 5 la finalissima della prima edizione di "Tu si que Vales", condotto da Belen Rodriguez e Francesco Sole. Il nuovo show della Rete ammiraglia Mediaset oltre ad avere il tempo e i performer come protagonisti ha in giuria Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e in rappresentanza del pubblico Mara Venier. Sedici gli artisti in gara: solo uno di loro vincerà 100mila euro.

Sono oltre 150 i concorrenti valutati dai giudici (Maria De Filippi, Gerry, Scotti e Rudy Zerbi) meritevoli del loro tempo. In finale ne sono arrivati solo 16 e saranno giudicati dal televoto: Claire e Alessio, pole dance, duo franco- italiano; Gabriele, musicista (oboe), italiano; Ruggero dei Timidi, cantante, italiano; Thomas, performer, inglese; Valentina, cantante, italiana; Children Tappers, 7 ballerine di tip tap, italiane; Chilly & Fly, acrobati, canadesi; Ciciri e Tria, trio comico, italiane; David, escapologo, italiano; Davide e Andrea, acrobati, italiani; Jordie, burattinaio, spagnolo; Magus Utopia, illusionisti, olandesi; Miss Bocconcino, cantante, italiana; Tiwany e Gabriele, ballerini, italiani; La Santa Rodilla, teatro visuale, italiani e Luiza, acrobata dalla Svizzera.



In studio i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, con Mara Venier - consacrata ufficialmente quarto giudice e ‘termometro’ del pubblico- si godono lo spettacolo e come dal divano di casa loro commentano le esibizioni.