"Tu si que vales", Emma guida la giuria popolare della seconda puntata

Secondo appuntamento con " Tu si que vales ". Sabato 11 ottobre, in prima serata su Canale 5 , va in onda la nuova puntata dello show condotto da Belen Rodriguez e Francesco Sole . I concorrenti si troveranno come sempre a lottare contro il tempo di fronte a Maria De Filippi , Gerry Scotti e Rudy Zerbi . Quarta giurata sarà questa volta Emma Marrone.

In procinto di partire per il suo nuovo tour autunnale, Emma torna così in tv dopo l'esperienza di coach ad "Amici", per guidare la giuria popolare e aggiungere il suo verdetto a quello dei volti storici di casa Mediaset.



Toccherà a loro decidere se assegnare o meno ai concorrenti un extra time rispetto a quello scandito dalla clessidra che caratterizza la scenografia. Come sempre i preziosi minuti per le esibizioni saranno concessi o tolti con un colpo di bacchetta magica. Chi riuscirà a convincere i giurati con la propria performance potrà passare alla fase successiva del programma.