"Tu si que vales", ecco i 16 concorrenti che si giocheranno la finale

Grande successo per la semifinale di " Tu si que vales ", lo show del sabato sera di Canale 5. La trasmissione ha ottenuto la nona vittoria consecutiva con uno share del 25.15% pari a 4 milioni 982 mila spettatori. In una puntata ricca di colpi discena, con ospite Alessandra Amoroso , sono stati i 16 concorrenti che si giocheranno la vittoria finale .

L'elenco dei finalisti è stato letto dai conduttori Belen Rodriguez e Francesco Sole. Sono il cantante Mario Londino, il mago illusionista Ottavio Belli, Uzeyer Novruzoz e la sua scala a pioli, l'incredibile griuppo di acrobati Xpogo Team, le marionette di Ira e Mom, Andreanne specialista di hula-hop, i ballerini attempati di Fifty Dance, il duo di acrobati Baskultoo, Angelica Bongiovonni che volteggia nel cerchio, la giovanissima cantante Shari Noioso e il baby ballerino Davis Masini. Completano l'elenco i Black Blues Brothers, l'ape Nicoletta di Colorado, la band dei Jumpin' Up, il duo Nacho e Mistral e il cantante-imitatore Antonio Mezzancella.



Per i giudici Maria de Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti, con Mara Venier presidente della giuria popolare, scegliere i finalisti non è stato un lavoro facile, visto che giunti a questo punto tutte le esibizioni erano di alto livello. Una puntata speciale, che ha visto Alessandra Amoroso ospite, prima presentarsi sul palco travestita per stonare tantissimo, e poi svelarsi ed eseguire il suo nuovo singolo, "Stupendo Fino a Qui", facendo commuovere la Venier. Il singolo sarà in esclusiva assoluta su Wittytv.it per una settimana.