"Tu si que vales", con Stefano De Martino una vera puntata... al bacio

Mancano oramai tre puntate al termine e la sfilata di concorrenti in grado di mostrare abilità stupefacenti (o una notevole faccia tosta), continua a riservare sorprese.



Questa volta a conquistare Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e la giuria popolare guidata ad Mara Venier, ci hanno pensato, tra gli altri, i due ballerini-acrobati del Duo-Vision e l'illusionista tecnologico Frank Moulla, gli straordinari "Ragazzi del Parkour" e l'acrobata Daniel Sullivan.



Le emozioni però sono state tutte per Maximilian Sontacchi. Il suo talento come motociclista è amplificato dal suo essere paraplegico. Maximilian, dopo essere stato il primo italiano paraplegico ad andare in moto, ha fondato una scuola per ragazzi disabili. I giudici e il pubblico sono rimasti senza parole e lui è tornato a casa con il 100% di sì.