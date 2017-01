"Tu si que Vales", con la semifinale la gara entra nel vivo

Sabato 19 novembre, in prima serata su Canale 5, Belen Rodriguez e Simone Rugiati conducono il penultimo appuntamento con “ Tu si que vales” , lo show leader di ascolti del sabato sera. A valutare le performance degli artisti in gara: Maria De Filippi , Gerry Scotti , Teo Mammucari e Rudy Zerbi . La giuria popolare è guidata da Mara Venier .

E' l'ultima occasione per gli artisti di dimostrare alla giuria il loro valore. Sul palco dovranno dimostrare di avere tutte le carte in regola per accedere alla finalissima di sabato 26 novembre e poter diventare così il vincitore di "Tu si que Vales".