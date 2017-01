"Tu si que vales" ancora leader del sabato sera, tra risate ed esibizioni sorprendenti

Grazie al risultato ottenuto dallo show, Canale5 si aggiudica le fasce di prima e seconda serata e il miglior ascolto della giornata. Sul target commerciale 15-64 anni il gap tra i due programmi aumenta: lo spettacolo condotto da Belen Rodriguez e Francesco Sole svetta al 23.42% di share staccando di oltre 13 punti di share "Ti lascio una canzone"(fermo al 10.20% di share). Sul target giovani (15-34 anni) TSQV vola al 27.38% di share staccando di oltre 20 punti "Ti lascio una canzone"(che non va oltre il 7.34%).



Come sempre sono state tante le esibizioni che hanno divertito il pubblico e messo alla prova la giuria composta da Maria De Filippi (che molto spiritosamente si è prestata a fare da valletta a un concorrente mettendosi alle prese con un... cetriolone), Rudy Zerbi e Gerry Scotti, con Mara Venier a capo della giuria popolare. A distinguersi particolarmente in questa puntata sono stati due concorrenti. In primis il ballerino Stix: arrivato su una sedia a rotelle, è passato poi a un paio di stampelle colorate grazie alle quali ha sorpreso tutti con una serie di evoluzioni da lasciare a bocca aperta. E poi il pianista Davide Locatelli, che ha rivisitato Vivaldi in chiave rock. Grandi risate con il Duo Vulcano mentre tre le apparizioni da dimenticare i sosia dei Cugini di campagna e il bambolo gonfiabile... rispediti a casa in men che non si dica.