"Tu si que vales", al via il nuovo show di Canale 5 basato sul tempo

11:01 - Debutta stasera su Canale 5 alle 21.10 il nuovo show "Tu sì que vales". Protagonista del programma (targato Endemol Italia e Fascino P.g.t.) è il tempo. A valutare le esibizioni dei performer saranno i volti storici di Mediaset Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi e a rappresentare la giuria popolare ci sarà il capitano della Roma Francesco Totti.

In studio troneggerà l'ologramma di una clessidra a scandire inesorabilmente il tempo a disposizione dei candidati. La bacchetta magica - come nella saga di Harry Potter - concederà al quartetto di giudici la possibilità di toccare la clessidra, in modo da poter aumentare o ridurre il tempo a disposizione. In questo modo si deciderà se il candidato "vale" il tempo di una seconda opportunità passando alle fasi successive del programma.



Le esibizioni saranno delle vere e proprie performance coadiuvate da quinte mobili e luci ad effetto. A condurre Belen Rodriguez e Francesco Sole sempre in scena, sul palco in una apposita postazione. Lo show può cominciare.