"Tu si que Vales" al gran finale: 16 performer si contendono la vittoria

14:57 - "Tu si que Vales" arriva al gran finale. Sabato 14 novembre, in diretta in prima serata su Canale 5, 16 perfomer si contenderanno la vittoria e il premio da 100 mila euro. A decretare la migliore esibizione dello show condotto da Belen Rodriguez e Francesco Sole sarà il pubblico da casa attraverso il televoto. Presenti in studio a godersi lo spettacolo, i giurati Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi con Mara Venier.

Sul palco di "Tu si que Vales", leader di ascolti del sabato sera, si avvicenderanno i 16 finalisti dai diversi talenti: i cantanti Shari Noioso e Mario Londino, la band Jumpin’up, i ballerini Devis Masini e il gruppo Fifty Dance, gli acrobati Nacho Ricci, Angelica Bongiovonni, Black Blues Brothers, Baskultoo e Uzeyer. Poi la comica Apetta Nicoletta, l'imitatore Antonio Mezzancella, il Puppet Show di Ira e Mom, l'illusionista Ottavio Belli, la performer di Hula Hoop Andreanne Thiboutot e gli Xpogo Team, Atleti Xpogo.



Si potrà partecipare al televoto da mobile al numero 477.000.2, dal sito web http://televoto.witty.it/ , tramite la App Mediaset accessibile da smartphone e tablet oppure tramite Twitter. E per chi vuole candidarsi a salire sul palco di Tu si que Vales, sono già aperti i casting per la terza edizione, in onda il prossimo autunno.