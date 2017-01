"True Detective", antipasto saffico delle due nuove star

True Detective raddoppia. In America parte infatti la seconda stagione della serie tv ideata e scritta da Nic Pizzolatto, che anche in Italia ha inchiodato davanti allo schermo milioni di persone. Sesso, sangue e soldi sono ancora una volta il cocktail vincente delle vicende, in un sequel ricco di new entry. Nel cast anche le sensuali Adria Arjona e Leven Rambin , che su Gq hanno regalato un antipasto saffico e piccante di quello che accadrà sul piccolo schermo.

Si parla di una scena che raffigura un'orgia... E loro, incredule: "Quale scena di orge?". Arjona sul set è la girlfriend di Taylor Kitsch. E alla domanda sulla scena "vietata ai minori" richiesta, lei replica: "Sono molto spaventata". "Ho sempre rifiutato di fare qualsiasi scena di quel tipo", aveva detto ancora. "Ai miei agenti dicevo di non voler girare quelle scene, a meno che facessero parte di "True detective". E così, alla fine, dice, "ho fatto quello che mi hanno detto di fare".



I protagonisti di TD2 sono Colin Farrell, Taylor Kitsch e Rachel McAdams, i volti dei tre agenti di polizia che si ritrovano a lavorare insieme su un omicidio decisamente dark: un uomo d'affari è trovato cadavere in California, nuova ambientazione del serial, non lontano da Los Angeles, ucciso in un modo decisamente macabro. Genitali tagliati, occhi strappati, per quello che appare un delitto inspiegabile.



Dal conturbante ritrovamento scatta il nuovo racconto, che dalla Louisiana si trasferisce nella più glamour California, che mette subito a fuoco i nuovi investigatori. Farrell dà il volto a Ray Velcoro, corrotto per essersi messo in combutta con un boss della malavita locale; la McAdams è Ani Bezzerides, al contrario del collega assolutamente integra, ma con una famiglia bizzarra, tra cui spicca una sorella attiva nel porno; Taylor Kitsch è Paul Woodrugh, ex veterano con tanti punti oscuri.



Le strade della California ospitano i nuovi episodi, tutti nel segno di violenza brutale, sesso perverso, pestaggi e inseguimenti. In una realtà che replica quella della prima serie, dentro un mondo di incubi e paure.