"True Detective 3", primo trailer della nuova stagione con il Premio Oscar Mahershala Ali

Finalmente è arrivato il primo trailer della attesissima terza stagione di "True Detective" , rilasciato da HBO . La serie antologica creata da Nic Pizzolatto arriverà sulla tv americana a gennaio. Ha per protagonista Mahershala Ali , premio Oscar per "Moonlight", nei panni del detective Wayne Hays e sarà ambientata nello stato dell'Arkansas, raccontando "la storia di un crimine macabro nel cuore degli Ozarks".

Per la terza stagione ci saranno nuove ambientazioni, una nuova storia e nuovi personaggi. Al centro, una nuova indagine, come nel primo capitolo, che si dipanerà per diversi anni: girerà attorno a un mistero relativo a dei bambini scomparsi, con il detective Wayne Hays che si troverà a indagare in tre periodi differenti.



Nel cast troviamo anche Stephen Dorff ("Blade", "Somewhere") che impersona un investigatore statale la cui carriera è stata influenzata da uno sconcertante crimine e Carmen Ejogo ("Selma") è un'insegnante di scuola che nasconde un legame con i bimbi scomparsi.