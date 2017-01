"True Detective 2", Rachel McAdams e Taylor Kitsch innamorati fuori dal set

Mentre indagavano sul set di " True Detective 2 ", tra crimini e assassini, Rachel McAdams e Taylor Kitsch si sono innamorati e ora fanno coppia fissa anche nella vita reale. "Non va avanti da molto, ma è una cosa seria" ha spifferato un'insider a Us Weekly "Sono stati amici per anni, si sono avvicinati di più sul set". Una passione travolgente, visto che solo qualche settimana fa l'attrice aveva dichiarato di voler tenere separati amore e lavoro.

"Non so se è una cosa sicura al 100%, ma parlano continuamente - ha ribaditoun'altra fonte - Sono molto vicini, lei parla sempre di lui!". Nella seconda stagione del crime di HBO interpretano una coppia di poliziotti che indagano insieme sull'omicidio di un potente criminale di Los Angeles.



La prima complicità è nata proprio tra un ciak e l'altro, anche se solo qualche settimana fa l'attrice su Glamour escludeva che potesse nascere qualcosa con un collega: "Il set può sembrare un bel posto per una storia d'amore, ma porta troppe distrazioni". Ma le frecce di Cupido, si sa, colpiscono ovunque e non si sono certo fatte fermare da un paio di macchine da presa.