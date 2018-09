"Trono di Spade", Kit Harington: "La Marvel è omofoba, nessun attore gay"

Nell'attesa di combattere per la corona del " Trono di Spade " (la stagione finale della serie tv Hbo arriverà nel 2019), il re del Nord Kit Harington è andato all'attacco dei supereroi Marvel. "Pare non sia possibile avere qualcuno in un film Marvel che sia gay nella vita reale e interpreti un supereroe. Voglio dire: quando succederà?" ha dichiarato l'attore al Toronto Film Festival, dove ha presentato il film "La mia vita con John F. Donovan" di Xavier Dolan.

Secondo Harington "c'è un grosso problema con la mascolinità e l'omosessualità, che in qualche modo non possono andare di pari passo". L'interesse dell'attore inglese per il mondo dei supereroi potrebbe non essere casuale. A quanto riportano i media oltreoceano, infatti, pare sia in lizza per interpretare Batman nel prossimo film diretto da Matt Reeves.