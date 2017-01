"Transporter", Violante Placido nei panni di un'affiscinante spia francese

11:51 - Arriva il 17 marzo in prima serata su Premium Action, in prima visione tv, la seconda stagione inedita di "Transporter – The Series" di Luc Besson. Nel cast un'affascinante new entry: Violante Placido, nei panni dell' ex spia francese Caterina “Cat” Boldieu. Sarà lei ad affiancare il protagonista Frank Martin (Chris Vance) nel corso delle sue scatenate avventure.

Di produzione franco-canadese, il serial segue gli avvenimenti della trilogia cinematografica che rimette in pista l'asso del volante Frank Martin, ingaggiato per le missioni più pericolose ed acrobatiche a patto che il prezzo sia all'altezza del rischio. Il suo compito è quello di trasportare di tutto, dappertutto e per chiunque. Il nostro segue tre regole-chiave sulle quali non transige: nessuna trattativa, niente nomi e mai aprire la consegna.



Nel cast François Berléand, nei panni dell'ispettore di polizia Tarconi di Nizza, complice del protagonista quando opera nei parametri della legge. Delphine Chanéac è la sensuale Juliette Dubois, agente della Direzione degli Interni francese, mentre Charly Hübner interpreta Dieter Hausmann, il confidente di Martin e meccanico iper-tecnologico.



Accanto a Besson, i produttori esecutivi sono Timothy J. Lea, Fred Fuchs, Brad Turner, Jan Banneman, Takis Candilis. Il budget delle prime 12 puntate ha superato la soglia dei 40 milioni di dollari, mentre le riprese si sono spostate tra Parigi, Berlino, Nizza e Toronto.