"Top Dj" torna con Max Pezzali in giuria

Quinto appuntamento con "Top Dj" che lunedì 20 giugno in seconda serata su Italia 1 ospita Max Pezzali. Il cantautore pavese è in giuria con Syria, David Morales e Guè Pequeno per commentare le prove dei 5 concorrenti rimasti. Nella prova creativa i dj in gara devono remixare brani quali "London Calling" dei Clash, "Paninaro" dei Pet Shop Boys, "Gimme Five" di Jovanotti e "Good Life" degli Inner City. Tra gli ospiti anche la webstar Leonardo Decarli.