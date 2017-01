"Top Dj", su Italia 1 il primo talent tra club e pop

Su Italia 1 debutta e raddoppia " Top Dj ". La nuova edizione del primo talent televisivo al mondo dedicato a dj e dj producer dà appuntamento il 29 e 30 maggio in seconda serata. E vedrà sfidarsi in console 10 giovani talenti. A giudicare la gara David Morales , Guè Pequeno e Syria . Nel cast il dj Tommy Vee e Fabiola , inconfondibile voce di Radio 105 , radio ufficiale del programma, che racconterà la gara e tutte le dinamiche dall'interno del club.

Nell'arco di sette puntate i giudici cercheranno un nuovo talento del mix, del campionamento e della produzione con l'aiuto del coach Tommy Vee, che apunto condurrà i concorrenti fra prove tecniche e in pista. Al termine di una finale a tre il vincitore sarà premiato con un contratto discografico con Warner Music Italia. Fra gli ospiti del programma Baby K, il duo di dj australiane Nervo, Morgan e i Bluvertigo, Marracash, Max Pezzali e Lorenzo Fragola.

"Ho accettato subito perché si sta vicino al mio mondo e lontano da tante cose trash che si vedono in giro - ha detto Guè Pequeno - Non mostriamo storie strappalacrime, ma solo musica. Del resto con un dance floor nello studio si vede subito se un dj è capace davvero di far ballare il suo pubblico".

Il rapporto con la pista anche secondo Morales, dj americano di fama mondiale premiato con un Grammy e al lavoro con stelle come Mariah Carey, è la qualità piu' importante di un dj: "So cosa occorre tecnicamente per diventare un grande dj, e sono intervenuto in questa veste tecnica, ma ci sono anche altri aspetti: passione, senso per la musica e, cosa piu' importante, l'empatia verso il pubblico". Ragionamento ancora più vero, secondo Morales, ora che il dj è anche produttore o addirittura popstar: "Un 'top dj' deve avere quello speciale carisma e quella presenza che lo elevino rispetto alla media. Ci sono tantissimi bravi dj, ma pochi diventano superstar".