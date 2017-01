"Top Dj", Marracash e Jake La Furia star della semifinale

Marracash e Jake La Furia sono le special guest della semifinale di "Top Dj" in onda lunedì 27 giugno in seconda serata su Italia 1. In giuria con Syria, David Morales e Guè Pequeno, commenteranno le prove dei 4 concorrenti rimasti. Nella prima manche i ragazzi in gara si cimenteranno in dj set a tema hip hop. I due concorrenti ritenuti migliori da Marracash e dai tre giudici si sfideranno a loro volta per guadagnarsi l’accesso diretto alla finale.