"Tiki Taka" riparte con Wanda Nara

Tutto è pronto per la sesta edizione di "Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco". Lunedì 3 settembre, alle 23.25 su Italia 1, ci sarà come sempre l'istrionico padrone di casa Pierluigi Pardo e una grande novità: in studio arriva infatti Wanda Nara, moglie e procuratrice del capitano dell’Inter Mauro Icardi, al suo esordio televisivo in Italia come opinionista sportiva. Il talk show sportivo negli anni si è confermato come il più seguito e chiacchierato.