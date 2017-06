"Tiki Taka News", Flavio Briatore perde le staffe con Pierluigi Pardo: "Ma perché venite a rompere i maroni a me?"

"Ci sono i poveri a Montecarlo?". Con questa domanda rivolta a Flavio Briatore, Pierluigi Pardo dà il via alla nuova edizione di Tiki Taka News. Ospite in collegamento, l'ex manager di Formula Uno si è subito indispettito e ha risposto: "Ogni volta vengo sempre tirato in mezzo a questo discorso. Non è una questione di ricchi e di poveri" e ha poi continuato: "Chi può permetterselo può vivere benissimo a Montecarlo. Io do lavoro a 3mila persone, non tiratemi in mezzo a questo discorsi perché altrimenti mi alzo e me ne vado".