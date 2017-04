Catfight inatteso nel salotto pomeridiano di Barbara D'Urso tra Karina Cascella, opinionista di "Uomini e Donne" e la ex "pupa" Elena Morali.

A "Pomeriggio 5" si discute se sia conveniente per le donne famose farsi riprendere troppo nude sui social e la Cascella attacca la Morali: "Ti sei tolta le mutande davanti a un fotografo...", quindi l'affondo: "Lavori a "Colorado" solo perché sei fidanzata con uno dei suoi comici", in riferimento alla sua storia con Gianluca Fubelli, in arte Scintilla.