"The Winner Is", trionfa il napoletano Sabba

Ci ha creduto fino in fondo ed è stato premiato Salvatore Lampitelli, in arte Sabba, che si è aggiudicato la vittoria della seconda edizione di "The Winner Is" e i 150mila euro in palio. Il cantante napoletano, convinto del proprio talento e della reazione del pubblico, non ha mai ceduto alla tentazione di prendere parte del montepremi. Secondi classificati i Blonde Brothers, che si sono portati a casa 50mila euro.