"The Winner Is", la rivincita di Salvatore Lampitelli dopo tanti sacrifici

Dopo una lunga sfida a colpi di brani musicali Salvatore Lampitelli ha conquistato il pubblico di "The Winner Is" e in finale ha avuto la meglio sulla coreana Hana Kim. Nel talent di Canale 5 condotto da Gerry Scotti il musicista, in arte "Sabba", si era presentato con "Insieme a te sto bene" di Lucio Battisti e dopo aver superato la tentazione di tornare a casa con il bottino messo proprio sotto gli occhi dei concorrenti ha cantato "Human" e "Basta che mi vuoi", guadagnandosi tutta la simpatia degli spettatori. La magia di "The Winner Is" è riuscita a coronare il sogno di Salvatore, quello di essere riconosciuto come un vero artista e vedere ripagati tutti i sacrifici fatti per la musica.