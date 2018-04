"The Wall", Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sfidano il muro

Domenica 22 aprile, in prima serata su Canale 5, appuntamento con "The Wall", il game show condotto da Gerry Scotti. In questa puntata, oltre alla coppia che gareggerà per tentare di vincere fino a 1 milione e mezzo di euro, sfideranno il muro anche due giocatrici d'eccezione: Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Mamma e figlia, rispettivamente conduttrice e inviata dello show "Vuoi scommettere?", in onda prossimamente su Canale 5, cercheranno di assicurarsi il montepremi più alto per devolverlo all'associazione "Doppia Difesa".