"The Walking Dead", spoiler e polemiche

12:35 - Il vero fan di una serie tv non vuole mai sapere le anticipazioni della trama e quando accade sono dolori. E' quello che è successo a "The Walking Dead". Qualcuno del team dei social del telefilm ha postato una foto con una scritta che rivelava il finale shock. La reazione? Fortissima con commenti durissimi e qualcuno ha anche minacciato di non vedere più la serie. Lo scatto è scomparso qualche minuto dopo, ma ormai il danno era fatto.

La gaffe è stata così clamorosa da costringere la casa di produzione della serie, la Amc, a delle scuse ufficiali. "Abbiamo sentito le vostre reazioni al post della scorsa notte - hanno scritto - e ci dispiace. Pur avendo nessun intento malevole abbiamo anticipato un colpo di scena. Sappiate che d'ora in avanti ci assicureremo che, possibili spoiler sui social ufficiali dell'Amc saranno uccisi prima che possano infettare, sicuramente prima che la costa Ovest trasmetta la puntata". Scuse miste a un ironico gioco sull'argomento del telefilm, chiuse con l'hashtag #RIPSpoiler per chiudere l'incidente.