"The Walking Dead", in un episodio spunta la testa di Johnny Depp

Nell'ultimo episodio in onda di "The Walking Dead", Johnny Depp è stato protagonista di un simpatico cameo. Quando i protagonisti esaminano alcune teste di zombie, una di queste è dell'attore de "I Pirati dei Caraibi". Ovviamente non si trattava della vera testa dell'attore e il regista Greg Nicotero ha rivelato: "Abbiamo scolpito una versione emaciata della testa di un manichino e abbiamo usato la testa di Johnny Depp come modello".