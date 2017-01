"The Voice" USA, Christina Aguilera bacia sulle labbra una concorrente

L'atmosfera è diventata incandescente durante le blind audition di "The Voice" America. La concorrente Kata Hay si è infatti lasciata andare ad una confessione piccante, dichiarando a Christina Aguilera di essersi presa una cotta per lei quando era adolescente. La popstar in un primo momento è rimasta sorpresa, ma poi ha replicato maliziosa: "Vorresti farlo ora?".