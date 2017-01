11 dicembre 2015 "The Voice", Piero Pelù lascia il talent e attacca: "Da Rai 2 solo promesse" Il cantante ha deciso di abbandonare lo show dopo tre edizioni e punta il dito contro casa discografica e rete tv J-Ax molla "The Voice": "Clima spiacevole"

Dopo J-Ax, anche Piero Pelù lascia "The Voice of Italy". Il rocker lo ha annunciato con un post su Facebook, nel quale ringrazia coach e autori del programma, prima di rivelare di essere a lavoro "ad un progetto musicale molto importante insieme a Ghigo e le mie energie voglio concentrarle tutte lì". L'addio però non è senza nubi: nelle risposte ai commenti dei fan, Pelù ha lanciato qualche frecciatina a tv e casa discografica.

"The Voice è stata una grande esperienza umana, musicale e televisiva soprattutto nel back stage", ha scritto Piero Pelù, salutando tutto lo staff del talent e in particolare i cantanti che negli anni hanno fatto parte del Team Pelù. "Li porto sempre nel Cornucuore, abbiamo fatto qualcosa insieme potevamo fare di più ma con pazienza, umiltà e palle di ferro ognuno di Voi potrà ottenere qualcosa", è il pensiero del rocker.



L'addio di Piero Pelù, a "The Voice" per tutte e tre le edizioni andate in onda, era nell'aria da tempo. Numerose indiscrezioni su presunti malumori dei coach nei confronti della produzione del talent di Rai 2 si erano rincorse durante gli ultimi mesi, trovando parziale conferma nella decisione di J-Ax di abbandonare lo show. Il rapper aveva usato toni duri, Pelù è stato più diplomatico, ma dalle risposte ai tanti fan che gli hanno scritto sui social dopo la sua scelta, il toscano ha lasciato emergere molta amarezza.



Pelù ha puntato il dito contro la discografia: "Purtroppo finito il programma la casa discografica ha fatto ben poco per i ragazzi...", ha scritto. Poi, a un fan che gli chiedeva della possibilità di un programma tutto suo ha risposto: "Ti confesso che da tre anni ho chiesto a Rai2 di farmi fare un programma 100% Musicale ma dopo tante promesse nulla si è mosso ... ". Sarà stato questo uno dei motivi dell'addio?