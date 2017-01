"The Voice", Adam Levine calvo sorprende il pubblico... e la Rete si scatena

Nella prima puntata di " The Voice " ad attirare l'attenzione dei telespettatori non sono stati i concorrenti sul palco, ma la giuria. Adam Levine si è infatti presentato completamente rasato, suscitando i commenti ironici del collega Blake Shelton . Per tutta la serata l'ha punzecchiato paragonandolo prima a Gandhi, poi al dottor Male di 'Austin Powwrs' e infine a Lex Luthor, il cattivo di Superman.

La querelle è continuata anche su Twitter, dove il frontman dei Maroon 5 ha provato a difendersi: "Scusate Lex Luthor era calvo. Io mi sono rasato' la testa. Capite, rasarmi è stata una mia scelta. Una grossa differenza. Ok?! Ok?!".



Un messaggio indirizzato al collega Blake Shelton, che ha rincarato la dose lanciando l'hashtag #AdamsBald e commentando (riferendosi alla puntata di "The Voice"): "Grazie al cielo Gandhi era qui con noi per aiutarci a prendere la decisione giusta".



La puntata andata in onda il 12 ottobre su Nbc era stata registrata qualche tempo fa. Adesso i capelli del cantante sono già ricresciuti, più folti e numerosi di prima...