"The Vampire Diaries", sui social le foto dal set del finale

L'ultima puntata di "The Vampire Diaries" andrà in onda il 10 marzo ma intanto i fan possono accontentarsi di una anteprima apparsa sui social. In questi giorni gli attori della serie cult sono sul set per girare l'ultimo episodio, e per la gioia di tutti è riapparsa, come annunciato, Nina Dobrev. Non solo. Sempre in rete sono apparse le foto con un altro protagonista: Paul Wesley. Gli ingredienti per rendere memorabile il finale ci sono tutti.