"The Vampire Diaries", Nina Dobrev potrebbe tornare nell'ultima stagione

L'ottava stagione sarà anche l'ultima per " The Vampire Diaries " e negli episodi conclusivi potrebbe far ritorno Elena. Il personaggio interpretato da Nina Dobrev aveva lasciato la serie alla fine della sesta stagione , ma potrebbe tornare per dire addio ai fan. Durante il panel della serie al Comic-Con di San Diego, la produttrice Julie Plec ha infatti dichiarato: "Quello che posso dire e che Nina mi promise che sarebbe tornata per il finale".

"Farò in modo che possa onorare la promessa e sono sicura che anche lei lo voglia fare. Dobbiamo solo capire come, quando e in che modo. Ma sarebbe un vero peccato se non riuscissimo a chiudere la sua storia" ha continuato la produttrice.



L'ultima stagione, in onda negli Stati Uniti in autunno, sarà composta da sedici episodi e sarà "un po' agrodolce e piena di emozioni". La Plec ha inoltre raccontato che non era certa di poter girare gli episodi conclusivi così "ci siamo sforzati molto per essere sicuri che il finale della settima stagione contenesse tutte le chiusure possibili, nel caso qualcosa fosse andato storto. Ma abbiamo anche lasciato qualche indizio sul nuovo cattivo...".



Il villain che porterà scompiglio tra i personaggi sarà il più letale di tutti, ma per ora bocche cucite sulla sua identità. Il cast ha fatto saper che "è un nuovo tipo di nemico, qualcosa che ci riporta indietro nel tempo. E' mitologico, l'essenza del demonio... la ciliegina sulla torta per la mitologia di Mystic Falls".