"The Vampire Diaries", Kat Graham ci ha dato un taglio

Kat Graham sfoggia un nuovo look. La Bonnie Bennett della serie tv "The Vampire Diaries" ha dato un deciso taglio alla sua chioma, optando per una acconciatura sbarazzina e abbandonando il biondo per tornare a tonalità più scure. La giovane attrice e cantante ha condiviso il risultato su Instagram, in uno scatto molto sexy in cui, oltre al nuovo taglio di capelli, mostra la schiena nuda.