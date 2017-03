"The Nightly Show", conduttrice simula orgasmo in diretta tv

Siparietto bollente "alla Meg Ryan " durante il "The Nightly Show". La conduttrice, Davina McCall, stava parlando dei cosiddetti "dirty hackers", che attivano da remoto vibratori e sex toys a caso, quando all'improvviso ha cominciato a contorcersi sulla sedia simulando un orgasmo. L'inaspettato show a luci rosse avrebbe dovuto alzare l'audience del programma... ma non è stato così.

I commenti a caldo sui social non sono stati per nulla incoraggianti e, a dire il vero, nemmeno i dati di ascolto. "Vedendo Davina avere un orgasmo mi ha fatto passare la voglia di sesso per la vita", ha postato qualcuno e un altro ha aggiunto: "Devo girare. Fa rabbrividire... ". Ascolti deprimenti per lo show: gli spettatori continuano a disertare lo spettacolo e solo un milione di persone si sono sintonizzate per guardare l'edizione di martedì... nonostante l'orgasmo.