"The Night Shift", un pronto soccorso in trincea

Dal 27 giugno arriva in prima tv su Italia 1 " The Night Shift ", il medical drama 'estremo' che ha già conquistato gli Stati Uniti. Al Pronto Soccorso del San Antonio Medical Center di Albuquerque ne succedono di tutti i colori. L'equipe è composta in gran parte da medici che hanno operato in operazioni militari ad alto rischio e per loro la quotidianità di un pronto soccorso cittadino rischia di apparire priva di adrenalina.

Ci lavorano: TC Callahan (Eoin Macken), reduce dell'esercito e spesso i contrasto coi superiori; Jordan Alexander (Jill Flint), a capo dell'emergency room nonostante la giovane età; Michael Ragosa (Freddy Rodriguez), l'amministratore dell'ospedale che ha messo da parte le velleità mediche; Topher Zia (Ken Leung) e Drew Alister (Brendan Fehr), entrambi con esperienza negli ospedali da campo in prima linea dell'esercito; i tirocinanti di chirurgia Krista Bell-Hart (Jeananne Goossen) e Paul Cummings (Robert Bailey jr.). C'è pure la psichiatra del reparto (che in più di un'occasione servirebbe maggiormente ai medici che ai pazienti…): Landry de la Cruz (Daniella Alonso).



Originariamente la serie ideata da Gabe Sachs e Jeff Judah, già rinnovata per la 2° stagione (in onda prossimamente su Premium Stories), era stata intitolata "The Last Stand” e poi "After Hours".