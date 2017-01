9 gennaio 2015 "The Night Shift": su Infinity la serie campione di ascolti negli Usa Arriva in Italia il medical drama che ha conquistato gli Stati Uniti e che può appassionare tutti i fan di Grey's Anatomy Tweet google 0 Invia ad un amico

09:00 - A partire dal 9 gennaio arriva in esclusiva su Infinity la prima stagione di The Night Shift, la nuova serie targata NBC già campione di ascolti in America. La serie, creata da Gabe Sachs e Jeff Judah, ha debuttato sul network statunitense a maggio del 2014 e ci racconta le storie degli uomini e delle donne che lavorano durante il turno di notte al pronto soccorso del San Antonio Medical Center, nel Nuovo Messico.

Nelle notti al San Antonio si intrecciano le storie del dottor TC Callahan che, dopo l’esperienza in Afghanistan, affronterà le più dure battaglie della sua vita proprio in questo ospedale. Assieme a lui, troviamo anche la dottoressa Jordan Alexander, nonché ex fidanzata di TC, da poco promossa capo del pronto soccorso e Michael Ragosa, l’amministratore dell’ospedale. Mentre Paul e Krista, neo laureati, devono dimostrare il meglio per sopravvivere all’interno del San Antonio, Kenny, un infermiere esperto, farà di tutto per assicurare il perfetto coordinamento dell’equipe medica e portare a buon fine il lavoro di tutti.



Proprio Ragosa, il nuovo dirigente, sembra più interessato a ridurre i costi che ad aiutare le persone, ma TC non avrà paura di infrangere delle regole o di affrontare delle avversità: se Ragosa vuole la guerra, che guerra sia. La prima stagione di The Night Shift, composta da 8 episodi, è prodotta da Sony Pictures Television Inc. mentre Gabe Sachs e Jeff Judah, già produttore di Freaks and Geeks - Diario di un Wimpy Kid, sono i produttori esecutivi e sceneggiatori.