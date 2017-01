4 aprile 2015 "The Muppet Show" torna in tv: Abc prepara il roboot Gli irriverenti pupazzi saranno protagonisti di una nuova serie, che sarà scritta e prodotta, fra gli altri, da uno dei creatori di "The Big Bang Theory" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:18 - I Muppets stanno per tornare in tv. La rete statunitense Abc ha dato il via libera per il reboot del "The Muppet Show". Non si conosce ancora né la trama, né i dettagli del nuovo progetto, che sarà curato, tra gli altri, da Bill Prady, già co-ideatore della serie tv "The Big Bang Theory". Prady parteciperà in qualità di produttore esecutivo e co-sceneggiatore, ruolo nel quale sarà coadiuvato dal collega Bob Kushell.

Bill Prady ha alle spalle una lunga storia da sceneggiatore dei Muppets, che include la serie tv del 1989 The Jim Henson Hour, il film Muppet Classic Theater e alcune storie speciali con i pupazzi protagonisti.



La serie originale de The Muppet Show fu trasmessa negli Stati Uniti dal 1976 al 1981. La Abc ha già mandato in onda le storie della rana Kermit, di Miss Piggy e degli altri Muppets nel 1996, quando propose il Muppet Tonight, show del quale furono prodotti solo dieci episodi.