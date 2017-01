"The Man In The High Castle", invasione nazista nella metro di New York

Sorpresa e sconcerto per i pendolari di New York che ogni mattina prendono la metropolitana. Si sono infatti trovati i vagoni tappezzati da simboli nazisti e bandiere dell'impero giapponese. In particolare sulla linea che porta dalla 42esima strada a Times Square. I vagoni erano infatti addobbati per promuovere 'The Man In The High Castle", la nuova serie tv di Amazon ispirata al romanzo di Philip K. Dick "La svastica sul sole".