"The Last Ship", la quarta stagione della serie action su Premium

Ripartono le avventure del cacciatorpediniere USS Nathan James e del capitano Tom Chandler ( Eric Dane ) intenti nella ricerca del virus dopo che una pandemia globale che ha quasi sterminato la razza uman. La quarta stagione di "The Last Ship" , serie action basata sull'omonimo romanzo del 1988 di William Brinkley e prodotta da Michael Bay , è composta da dieci puntate e arriva dal 5 gennaio su Premium Action , in esclusiva.

Il protagonista Eric Dane è diventato famoso grazie al ruolo del Dr. Mark Sloan nella serie televisiva "Grey's Anatomy", personaggio poi ripreso anche nello spinoff della serie "Private Practice". Nella serie accanto a lui troviamo Adam Baldwin e Rhona Mitra. Per la quarta stagione l'equipaggio dell'USS Nathan James si avvarrà del prezioso aiuto di Peter Weller, star indimenticabile di "Robocop".



A capo dell'equipaggio il comandante Tom Chandler è affiancato dal suo secondo in comando Mike Slattery e dalla biologa Rachel Scott, che è riuscita a trovare il ceppo primordiale del virus e sviluppare una cura alla fine della prima stagione. Nella seconda stagione l’equipaggio aveva lavorato per diffondere la cura su portata globale nella speranza di salvare la popolazione dall’estinzione. Nella successiva stagione, dopo la morte della Dottoressa Scott, Tom Chandler aveva deciso di cambiare vita e ritirarsi in un villaggio di pescatori della Grecia. Riuscirà a farcela veramente? Nel frattempo, il capitano Mike Slattery e l’equipaggio del cacciatorpediniere hanno scoperto che il virus sta infettando anche le colture alimentari...



Nel 2016 "The Last Ship", arrivata alla terza stagione, aveva ricevuto l’ordine per ulteriori altre due. Era anche previsto che la loro produzione avvenisse una di seguito all'altra, ma le riprese della quinta stagione hanno subìto una battuta d’arresto perché Dane era entrato in cura per combattere una forma di depressione.