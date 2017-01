"The Lady", Natalia Bush tra scene sexy e... papere!

Natalia Bush è seminuda sul set di "The Lady", intenta a parlare sensuale al cellulare con l'amica, ma ad un certo punto qualcosa non va. La papera è dietro l'angolo e così basta una parola sbagliata per far crollare l'atmosfera erotica, strappando un sorriso anche alla troupe. La battuta sembra proprio non venirle bene e così, da dietro la macchina da presa, la regista Lory Del Santo incoraggia paziente la sua attrice.