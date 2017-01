"The Lady", le papere di Costantino Vitagliano sul set

Mentre in Rete arriva la nona puntata della fortunata web serie di Lory Del Santo "The Lady", ecco un divertente backstage in esclusiva per Tgcom24 in cui Costantino Vitagliano è alle prese con molte "papere". In bagno, a letto e sul divano, l'ex tronista non resiste al fascino della bella Gloria Contreras e sbaglia o non si ricorda le battute. Come dargli torto...