"The Lady 3", Natalia Bush regala scatti bollenti dal set

Prime anticipazioni sexy dal set di " The Lady 3 ", la web serie di Lory Del Santo che è già diventata un piccolo cult. Nei prossimi episodi tornerà la giunonica Natalia Mesa Bush che, come nelle precedenti stagioni, non mancherà di mostrare le sue curve prorompenti strizzati in completini intimi e abiti attillati da far perdere la testa.

In lingerie rosso fuoco e stivali, la modella spagnola alza la temperatura e stuzzica la curiosità dei fan che attendono con ansia di vederla di nuovo in azione. Al suo fianco un manichino (s)vestito come lei, ma è difficile dire chi abbia il fisico più tonico e scolpito. La cosa certa è che c'è spazio per una sola prima donna e lo sguardo della bella spagnola non lascia nessun dubbio: quel posto le spetta di diritto.



Su Instagram la Del Santo sta intanto regalando alcune chicche che riguradano gli altri personaggi di The Lady. Tra questi alcuni volti familiari come Francesco Nozzolino e l'ex naufraga Gloria Contreras aka 'The Lady', ma anche alcune new entry tutte da scoprire.