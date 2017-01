"The Lady 2", la cattiva Zora posa senza veli

Olga De Mar si è tolta di dosso i panni della cattivissima Zora di "The Lady 2" e davanti all'obiettivo di Devin Del Santo si è mostrata come mamma l'ha fatta. Ormai l'odio e la vendetta del suo personaggio sono solo un lontano ricordo per la modella, che confeziona scatti ad altissimo tasso erotico e gioca provocante con l'obiettivo.