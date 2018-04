"The Handmaid's Tale", il trailer ufficiale della seconda stagione tra ansia e violenza

Grande attesa per la seconda stagione di "The Handmaid's Tale" , serie tratta dal romanzo "Il racconto dell'ancella" di Margaret Atwood, dopo che la prima ha vinto numerosi premi tra cui 2 Golden Globe e ben 8 Emmy Awards. In vista della ripartenza il 25 aprile su Hulu, è stato svelato online il primo trailer ufficiale. Nelle prime immagini troviamo la protagonista Difred ( Elisabeth Moss ) dove l'abbiamo lasciata: sul furgone che la porterà verso la libertà o la punizione.

La nuova stagione sarà incentrata sulla gravidanza di Difred e la sua battaglia per liberare il suo futuro figlio dalla distopica e oppressiva e distopica società di Gilead.



Se la prima era basata sul romanzo, la seconda avrà una storia originale. Lo showrunner Bruce Miller ha detto a "The Hollywood Reporter" che la scrittrice è sempre coinvolta nella direzione della serie. “La gente parla del fatto che abbiamo superato il libro, ma non è del tutto vero. Il libro inizia, poi salta duecento anni nel futuro con una discussione accademica su quanto è accaduto in quei duecento anni. Non stiamo oltrepassando il romanzo, stiamo solo coprendo territori, da lei percorsi in fretta, un po' più lentamente".