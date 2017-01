"The Girlfriend Experience", la serie sul mondo delle escort è su Infinity

Christine è una studentessa di legge alle prese con un praticantato in un prestigioso studio legale. Una ragazza bella e determinata che fa di tutto per accattivarsi le simpatie e la stima dei colleghi. Una vita normale la sua, finché un giorno la sua collega dell'Università Avery Suhr (Kate Lyn Sheil), la introduce nel mondo delle escort. Attratta dalla possibilità di guadagnare moltissimi soldi in breve tempo, Christine inizia a vivere una doppia vita, diventando quasi una confidente per alcuni dei clienti del servizio di accompagnatrici di lusso, chiamato appunto "Girlfriend Experience". Ben prestò capirà di essersi impigliata in una fitta rete di intrighi e tradimenti.

Ideata, scritta e diretta dai registi indipendenti Lodge Kerrigan e Amy Seimetz, come dichiarato dallo stesso Steven Soderbergh, la serie prende una direzione indipendente e completamente diversa rispetto all'omonimo film da lui diretto nel 2009. "The Girlfriend Experience" arriva su Infinity con il cofanetto completo, di 13 episodi, che sarà disponibile in esclusiva, anche in lingua originale e in Super HD e in contemporanea con la messa in onda negli States.