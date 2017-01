21 settembre 2015 "The Following 3": su Premium Crime HD arriva il capitolo finale della saga Dal 21 Settembre alle 21.15 in anteprima assoluta la stagione conclusiva della serie

<p>The Following 3</p> Dal 21 Settembre su Premium Crime HD arriva il terzo e ultimo capitolo di "The Following", la saga criminale più spietata d'America. L'ideatore della serie, il cui protagonista è Kevin Bacon, è Kevin Williamson, sceneggiatore di grandissimi successi come Scream, Dawson's Creek, The Vampire Diaries e Stalker.

Kevin Bacon torna a vestire i panni dell'agente dell'FBI Ryan Hardy. Nella stagione precedente l'abbiamo visto catturare la sua nemesi, il pericolosissimo Joe Carroll (James Purefoy), killer seriale che, con il suo carisma, era riuscito a creare un culto intorno a sé fondando una setta di spietati seguaci (i follower appunto) disposti a compiere i crimini più crudeli in suo onore.



Dopo aver disseminato il terrore in città, Carroll è finalmente dietro le sbarre in attesa dell'esecuzione capitale e la setta sembra essersi sciolta per sempre. Inizia così la terza stagione, con un Ryan Hardy che ha voltato pagina, abbandonando i fantasmi del passato e concedendosi ad un nuovo amore.



Ma si sa, non si chiude mai davvero con il proprio passato. Ryan e la sua squadra, a causa delle loro azioni, saranno i destinatari di una serie di raccapriccianti rituali di morte che li costringeranno a tornare in azione. Che significato avranno queste macabre messe in scena? Chi sarà il mandante e quale sarà il suo obiettivo?