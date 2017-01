23 gennaio 2015 "The Following 3", Kevin Bacon arrestato dalla polizia di New York Al via in America la terza stagione di "The Following", che da marzo arriva anche in Italia Tweet google 0 Invia ad un amico

08:00 - Un poliziotto gli punta la pistola alla nuca, Kevin Bacon si inginocchia, alza le mani, poi viene arrestato. Niente paura l'attore è ancora a piede libero, siamo sul set di "The Following" e a finire in prigione è Ryan Hardy, il protagonista della serie tv creata da Kevin Williamson. La terza stagione sta per partire in America e a marzo arriverà anche in Italia.

Ma cosa succede all'ex agente dell'Fbi, ritiratosi dopo aver catturato uno spietato serial killer, Joe Carroll, con l’ossessione per le opere di Edgar Allan Poe? Perché si arrende alla polizia? I fan del thriller, in onda su Premium Crime e su Italia Uno dovranno aspettare ancora un po', almeno fino a marzo, per saperlo. Per ora dovranno accontentarsi degli scatti che arrivano direttamente dal set della Grande Mela dove si stanno ultimando le scene delle terza stagione. Le prime anticipazioni però già stuzzicano la curiosità dei fan. Joe Carroll è evaso dalla galera, prima e durante la prigionia però è riuscito a crearsi attorno una setta di seguaci che operano per lui. Per Ryan Hardy un nuova sfida!