"The Flash", il supereroe più veloce della luce torna a sfrecciare su Italia 1

" The Flash " torna su Italia 1, in anteprima esclusiva, con la seconda stagione inedita. A partire dall'11 gennaio, l'appuntamento con la serie tv, che vede Grant Gustin nei panni del supereroe più veloce del lampo, è per tutti i lunedì sera in prima serata, in accoppiata con la serie-madre " Arrow ", giunta alla quarta stagione e proposta in prima visione tv free.

La seconda stagione di "The Flash" si apre qualche mese dopo il salvataggio di Central City da parte di Barry Allen. Nuovi nemici provenienti da universi paralleli metteranno alla prova il Team Flash: il celebre Michael Ironside sarà lo spietato padre di Captain Cold e Golden Glider, mentre l'ex wrestler Adam Copeland sarà Atom Smasher. In arrivo con i nuovi nemici ci saranno anche nuovi buoni, tra cui Jay Garrick (Teddy Sears), il primissimo The Flash che farà da mentore a Barry. A Central City arriverà anche un inedito personaggio femminile: sarà la poliziotta Patty Spivot (Shantel VanSanten) a rubare il cuore di Barry Allen. Tra i volti al debutto da segnalare Victor Garber ("Alias") che interpreterà il Dr. Martin Stein.



Come l'anno scorso, ci sarà un nuovo crossover tra gli episodi 8 e 9: i personaggi di "The Flash", questa volta, si incroceranno con quelli della serie madre "Arrow" e con quelli della nuova "Legends of Tomorrow", anch'essa in arrivo su Italia 1.



Campione di ascolti negli Stati Uniti, ma anche in Italia (dove è salita sul podio delle serie tv più viste del 2015 con quasi 3 milioni di spettatori), "The Flash" è vincitore di un People's Choice Award, di un Teen Choice Award e di un Tv Guide Award e ha ricevuto anche una nomination all'Emmy.