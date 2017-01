"The Big Bang Theory", su Joi un Capodanno tra nerd e risate

Le vicende dei nerd più amati della tv saranno protagoniste della prima notte del 2016. Si ripartirà dove si era rimasti alla fine dell'ottava stagione, con le questioni di cuore di Sheldon (Jim Parsons) e Leonard (Johnny Galecki). Ci sarà poi un episodio speciale interamente dedicato alla saga di "Star Wars" e alla première de "Il Risveglio della Forza", firmato da J.J. Abrams. Qui compariranno due guest-star: Bob Newhart che vestirà i panni del professor Proton e Wil Wheaton nel ruolo di se stesso come la nemesi di Sheldon.



Tra gli ospiti di questa inedita stagione, lanciata in anteprima in Italia su Infinity, ci saranno Jane Kaczmarek, (conosciuta per il personaggio di Lois nella serie "Malcom") e Adam Nimoy, figlio del celebre Leonard Nimoy (Spock in "Star Trek"), che interpreterà il ruolo di se stesso nella settima puntata.



"The Big Bang Theory" nel 2015 ha vinto un Emmy Award e due People's Choice Awards per le categorie "Favorite Tv Show" e "Favorite Network TV Comedy". Riconoscimenti che vanno ad arricchire una già folta bacheca. Nell'ultimo decennio, la sit-com creata da Chuck Lorre e Bill Prady ha conquistato un Golden Globe nel 2011, 7 Emmy Awards (9 con quelli del 2015) e 5 Critics Choice Television Awards, mentre nuovi premi potrebbero arrivare nel 2016 dagli Screen Actors Guild Awards, con sette attori dello show in lizza. Un successo internazionale che ha indotto gli autori e produttori della serie a mettere in cantiere la decima stagione, che però potrebbe essere l'ultima.



Stando a quanto dichiarato a The Hollywood Reporter da Steve Molaro, uno degli autori dello show, "la decima stagione è il punto di arrivo". Molaro ha poi rassicurato i fan sul fatto che una decisione definitiva non è stata ancora presa: "La vera risposta è che non lo so e tutto quello che posso fare ora è andare avanti episodio dopo episodio e provare a fare ciascuno il meglio che possiamo".