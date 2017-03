"The Big Bang Theory": le star si tagliano i compensi per... solidarietà

Un gesto di solidarietà encomiabile da parte delle cinque star, Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg, e Kunal Nayyar e una buona notizia per tutti i fan della comedy, che potrebbe così chiudere finalmente il rinnovo biennale per le stagioni 11 e 12.



Le questioni salariali, si sa, costituiscono da sempre un nodo spesso insormontabile. Mentre i veterani della serie percepiscono infatti uno stipendio da capogiro, ovvero 200.000 dollari a puntata, che fanno circa un milione di dollari ad episodio, Mayim Bialik e Melissa Rauch, (rispettivamente Amy Fowler e Bernadette Rostenkowski-Wolowitz nella sit-com) ne guadagnano 200 mila ad episodio. Proprio la rinegoziazione dei loro contratti è il grosso nodo da superare. Le 5 star di "The Big Bang Theory" sarebbero però disposta a tagliare i propri compensi di 100.000 dollari, per far passare quelli delle due colleghe meno "fortunate" a 450.000 dollari per episodio e garantire così la continuazione della comedy.