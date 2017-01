"The Big Bang Theory", la prossima stagione potrebbe essere l’ultima

Sono passati 9 anni, raccogliendo milioni di fan in giro per il mondo. "The Big Bang Theory" ha una sola certezza: le riprese della decima stagione inizieranno il prossimo 3 agosto. Eppure non è scontato che ne seguano altre. Infatti i contratti dei protagonisti scadranno e forse sarà la fine delle avventure di Sheldon Cooper e soci. A lanciare l’allarme è stato l’attore Kunal Nayyar (Raj Koothrappali), ospite al Comic Con di Londra.

Alla manifestazione londinese, a cui era presente anche Melissa Rauch/Bernadette, l'attore ha specificato di non sapere molto sul futuro della serie. "La prossima stagione, così com'è il nostro contratto, potrebbe essere l’ultima stagione di Big Bang Theory. Per essere completamente onesto, so che la gente vuole sapere cosa succede dopo la stagione 10. Non so nemmeno io cosa succederà".



L'attore indiano ha commentato anche il possibile adattamento cinematografico: "La serie ha un formato molto difficile da riprodurre sul grande schermo. Per girare gli episodi siamo stati davanti a quattro telecamere e un pubblico in studio. Quindi, a meno che il film sia una versione di due ore e mezza di una sitcom, non credo sia possibile realizzarlo".



"The Big Bang Theory" rimane uno degli spettacoli più popolari delle trasmissioni televisive. E' stato il secondo più visto negli Stati Uniti lo scorso anno, dietro solo "Sunday Night Football" su NBC e una media di oltre 20 milioni di telespettatori. Nonostante sia un punto fermo per la CBS, ci sono stati diversi litigi tra la rete e il cast della serie.