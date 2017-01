"The Big Bang Theory", Kaley Cuoco riceve la sua stella sulla Walk of Fame

13:13 - Da "Big Bang" alle stelle il passo è stato breve per Kaley Cuoco, che è entrata di diritto nella mitica Walk of Fame di Hollywood. L'attrice, che nella sit-com interpreta la simpatica Penny, ha condiviso l'importante traguardo con il marito Ryan Sweeting e con gli altri membri del cast. "Grazie Hollywood! E grazie ai fan, agli amici, alla mia famiglia e al mio team" ha commentato l'attrice su Instagram.

Orgoglioso del suo successo anche il creatore di "The Big Bang Theory" Chuck Lorre, che ha sempre creduto nelle sue doti attoriali. "Ha un talento incredibile per la comicità, che non può essere acquisito - ha ammesso al magazine "Variety" - La sua natura intuitiva la guida durante le scene. Sa come come interpretare qualsiasi cosa ci sia scritta sul copione o le venga richiesta, è una sorta di dono".